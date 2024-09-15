環球時興：機場旅客托盤擺法 盡展個人美學風格

美國交通安全管理局（TSA）的機場安全檢查一向以嚴格著稱，旅客要將電腦、鞋等隨身物品快速放入托盤時，往往手忙腳亂。然而，美國社交平台近期興起托盤美學風潮，部分旅客會精心布置托盤內的物品，旨在讓物品排放盡可能美觀，並拍下照片分享至社交網。

這股熱潮席捲多國旅客，由這些安檢托盤擺拍，性別及個人着裝風格一目瞭然，例如型格的藍色牛仔款、顏色鮮明的多巴胺風等。俄克拉何馬州塔爾薩國際機場亦跟上潮流，在社交平台分享旅客精心布置的托盤照，讓網民根據當中物品猜測對方去向。

多國興起 可享受旅行樂趣 有平面設計師形容，機場托盤美學是一種藝術，托盤如同一塊空白畫布，讓旅客表達自我生活風格並享受旅行樂趣。不過，這股擺拍風潮也引起很多民眾不滿，擔憂造成安檢排隊塞車，延誤其他人的行程。

TSA方面回應指，只要旅客擺拍時未擾亂安檢秩序，或未與其他乘客發生衝突就沒有問題。有網紅則澄清並非排隊安檢時拍攝，而是通過安檢後，才將托盤轉移到一旁重新整理及拿出相機拍攝，以免影響其他旅客。本報綜合報道