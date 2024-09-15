颱風摩羯釀災 越南增至254死

泰北遇水患 沖繩迎風暴

國家災害管理機構指，至今已有逾820人受傷，其中老街、高平和安沛是受災最嚴重的省份，死亡人數分別為111人、43人和49人。各地撤離民眾已陸續返回家園，災區清理工作亦即將開始，其中廣寧省將對著名風景區下龍灣啟動為期3天清理工作，恢復遊船營運。越南目前收到來自全國民眾達7,755億越南盾（約2.5億港元）的捐款，將用作援助受災害影響的市民。受季節暴雨及魔羯影響，泰國北部清邁和清萊遭逢近30年以來最嚴重水患，新總理佩通坦上周五赴清萊視察災情，清萊積水已經開始慢慢消退，她表示政府會用最快速度提供補償，讓民眾可以盡快恢復正常生活。