颱風摩羯釀災 越南增至254死
【本報綜合報道】越南農業與農村發展部表示，截至上周五下午5時，颱風「摩羯」及其後續影響已導致254人死亡、82人失蹤。
泰北遇水患 沖繩迎風暴
國家災害管理機構指，至今已有逾820人受傷，其中老街、高平和安沛是受災最嚴重的省份，死亡人數分別為111人、43人和49人。各地撤離民眾已陸續返回家園，災區清理工作亦即將開始，其中廣寧省將對著名風景區下龍灣啟動為期3天清理工作，恢復遊船營運。越南目前收到來自全國民眾達7,755億越南盾（約2.5億港元）的捐款，將用作援助受災害影響的市民。受季節暴雨及魔羯影響，泰國北部清邁和清萊遭逢近30年以來最嚴重水患，新總理佩通坦上周五赴清萊視察災情，清萊積水已經開始慢慢消退，她表示政府會用最快速度提供補償，讓民眾可以盡快恢復正常生活。
強烈熱帶風暴貝碧嘉昨日凌晨集結在日本沖繩島東南方海域。貝碧嘉中心風力約時速105公里，最高陣風達時速126公里。鹿兒島縣奄美大島的超市出現搶購物資人潮，有60多歲婦人稱擔心颱風正面吹襲，所以先儲好糧。
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