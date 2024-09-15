波音罷工 加薪提案惹不滿 勞資將重啟談判

737 MAX系列生產打亂 聯邦調解處斡旋 縱使美國飛機製造商波音公司提出未來4年加薪至少兩成半，約3.3萬名「國際機械師和航空航天工人協會」（IAM）751區成員上周四以壓倒性95%票數否決上述加薪提案，同時由上周五午夜起發起工業行動，屬該地區工會過去16年來首次大規模罷工。聯邦調解與和解服務處上周五透露，波音本周將與工會重返談判桌。

經投票，一批來自華盛頓州西雅圖及俄勒岡州波音廠房職員上周四否決加薪提案，超過九成半人員同時投票支持由翌日午夜起罷工。IAM的751區主席霍爾登（Jon Holden）公布結果時形容，一切為了未來而戰，又指廠房工人過去經歷歧視、強制查問及非法監視等問題，最終只得到資方非法福利承諾。

波音：致力改善與員工關係 當得悉投票結果後，罷工工人上周五凌晨起開始在位於西雅圖地區波音廠房外聚集，部分人士手持標語。踏入同日晚上時分，他們前往工會，連聲高呼：「罷工！罷工！罷工！」

波音發聲明承認，罷工傳達訊息非常清楚，那就是工會成員並不接受公司與工會領袖達成臨時提案，未來會致力改善公司與工會及員工之間關係。

參與罷工員工主要負責生產波音737 MAX系列與777飛機及767客機，波音財務總監韋斯特（Brian West）警告，是次勞資糾紛恐推遲實現737 MAX產量目標時間。另有英國傳媒提到，罷工影響生產，波音或面臨現金短缺困境。

除了聯邦調解與和解服務處介入是次罷工，白宮發言人帕特森（Robyn Patterson）亦聲稱，政府官員正在與波音機械師們保持聯繫，並且鼓勵各方展開真誠談判，從而達成協議，好讓員工得到應有福利之餘，也令波音更加強大。本報綜合報道

霍爾登