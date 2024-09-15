米蘭倉庫火殺3中國人 華總領館促查起因
【本報綜合報道】意大利米蘭市區上周四深夜發生嚴重火災，3名中國公民不幸遇難。中國駐米蘭總領館已啟動領保應急機制，緊急約見米蘭憲兵隊負責人了解案情，敦促意方高度重視，盡快查明失火原因。
初步調查顯示，火災發生於一間名為「Wang Sas」的公司倉庫，由浙江溫州籍華僑經營，主營裝修和家具生產與展示。遇難者包括來自江蘇蘇州的24歲男留學生兼公司設計師，以及來自浙江溫州的18歲董姓女子及其弟弟，二人來到意大利僅3天。他們曾試圖躲在浴室避險，但最終因吸入過量煙霧導致窒息身亡。
火災前多次遭人勒索
失火倉庫老闆透露，火災發生前曾多次遭外籍人士勒索，他已將相關疑犯的特徵提供給警方，相關部門未排除人為縱火的可能性。中國駐米蘭總領事館、米蘭華僑華人工商會以及米蘭華助中心負責人等，上周五下午前往探望華商店舖老闆及遇難者家屬。駐米蘭總領館提醒領區中國公民和機構加強消防意識，提高自我保護和消防應急處置能力。
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