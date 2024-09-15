米蘭倉庫火殺3中國人 華總領館促查起因

初步調查顯示，火災發生於一間名為「Wang Sas」的公司倉庫，由浙江溫州籍華僑經營，主營裝修和家具生產與展示。遇難者包括來自江蘇蘇州的24歲男留學生兼公司設計師，以及來自浙江溫州的18歲董姓女子及其弟弟，二人來到意大利僅3天。他們曾試圖躲在浴室避險，但最終因吸入過量煙霧導致窒息身亡。