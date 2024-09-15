特朗普承諾 倘再入主白宮 將逐海地移民

美國總統選舉開始進入最後直路，共和黨總統候選人特朗普日前與民主黨對手賀錦麗激辯時質疑，來自海地的移民在俄亥俄州斯普林菲爾德（Springfield）吃貓食狗，引起軒然大波。他上周五在加州洛杉磯縣舉行記者會時補充，只要再次入主白宮就會趕走斯普林菲爾德的海地移民。

特朗普上周五向記者透露，只要他勝選，新政府將展開國家史上最大規模驅逐移民行動，首先會從已被「摧毀」的斯普林菲爾德開始，之後輪到右派評論員聲稱已落入委內瑞拉黑幫之手的科羅拉多州奧羅拉（Aurora），再把一眾海地移民送到委內瑞拉。

在記者會上，特朗普提到委內瑞拉成功清空監獄、罪犯及犯罪巢穴，理由是一眾海地移民已經抵美，目前正在佔領國內城市，就像從內部入侵一樣，故需展開應對行動。談及斯普林菲爾德近日連番接獲炸彈恐嚇時，他稱真正威脅是美墨邊境發生的事情，成千上萬國民遭到湧入非法移民殺害。

俄州澄清食畜傳聞 特朗普與賀錦麗上周二曾出席總統選舉第二場電視辯論，是兩人首度同台交鋒。他當時宣稱海地移民吃掉斯普林菲爾德居民寵物，之後堅持自己是從電視節目得悉上述傳聞。然而，斯普林菲爾德市長羅布‧魯（Rob Rue）及俄亥俄州州長德萬（Mike DeWine）等人均澄清，目前並無收到移民偷走並吃掉寵物的報告。

美媒指出，大部分在斯普林菲爾德居住海地移民屬於合法移民，不是非法移民。部分人更獲「臨時保護身份」，即代表正在等待申請庇護結果，可以在美生活及工作。總統拜登呼籲特朗普停止人身攻擊海地群體，賀錦麗同日在賓夕法尼亞州出席競選集會時承諾，將廢除某些聯邦職位大學學位要求。

仍獲不少黑人支持 全國有色人種協進會（NAACP）最新民調顯示，63%受訪黑人選民計劃支持賀錦麗，僅得13%支持特朗普。若按年齡劃分，50歲以下黑人男性中，49%支持賀錦麗，26%支持特朗普；50歲以上黑人男性則有77%表示支持賀錦麗。至於黑人女性方面，67%支持賀錦麗，僅8%續撐特朗普。本報綜合報道

特朗普 特朗普日前宣稱海地移民吃掉斯普林菲爾德居民的寵物。 羅布‧魯