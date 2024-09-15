深化合作 華海警兩艦赴俄聯合演習

俄副防長斥美試圖遏制 亦不滿北約擬向烏派部隊 中國海警艦艇編隊上周五正式起航，前往俄羅斯執行中俄海警2024年聯演聯巡任務，為兩國首次。第十一屆北京香山論壇上周四至昨日舉行，與會的俄羅斯國防部副部長福明上周五指摘美國試圖遏制中俄，同時通過建立新的安全聯盟為亞洲的戰爭作準備。

中國海警艦艇編隊由梅山艦和秀山艦組成，任務期間，中俄海警將圍繞打擊海上安全威脅、海上搜救等議題組織聯合演習。演習結束後，中俄海警艦艇編隊將展開北太平洋聯合巡邏。

大陸學者談台：解放軍一出手就重錘 中俄聯演聯巡行動不針對第三方，與當前國際情勢和區域局勢無關，旨在鞏固深化兩國海上執法力量友好務實合作，建立完善中俄海上執法力量聯合巡邏的組織和協同機制，增強共同應對各種海上安全威脅的能力。

福明強調，中俄支持建立一個基於平等和互相尊重的公正、多極化的世界秩序，但北約國家為了創造條件，迫使俄羅斯根據烏克蘭的方案談判，計劃向烏克蘭派遣部隊。他形容是一場危險遊戲，可能導致擁核大國直接衝突。

此外，中國國防大學教授孟祥青指出，從中美兩軍戰區領導日前實現通話，可見兩軍關係逐漸平穩，但中美關係仍較脆弱，因美國對華認知出現了方向性的錯誤。他強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線，中方堅決維護國家主權安全和領土完整，解放軍一旦出手就是重錘猛擊。

在「安全合作與亞太繁榮穩定」為主題的第一次全體會議上，新加坡國防部長黃永宏表示，這是他第10次訪華、第6次在香山論壇發言。

星防長：華在維護和平安全發揮作用 他指中國經濟軍事實力增長的同時，在維護和平與安全方面發揮建設性作用，還幫助了南方國家和新興經濟體發展。他認為，中國需就地區和世界秩序的願景表達自身主張，其奉行的「強不執弱，富不侮貧」理念將獲更多支持。本報綜合報道

起航儀式現場歡送海警執法員列隊。 福明