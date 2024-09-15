藥監局鼓勵罕見病用藥闢渠道

【本報綜合報道】國家藥品監督管理局上周五宣布，為罕見病臨床用藥開闢更多通道，包括支持粵港澳大灣區醫療機構臨床急需藥品進口，同時鼓勵跨國企業把原研化學藥品、生物製品和高端醫療裝備等轉移到國內生產，促進全球藥物在中國同步研發、申報、審評和上市，今年1至8月已批准37個罕見病藥品上市。

加快研發審批上市

國家藥監局副局長黃果在國務院新聞辦公室記者會指，持續推出激勵政策推動罕見病用藥研發上市，主要通過鼓勵自主創新通道，加快引進通道讓更多國際在研或在產的罕見病用藥更快進入國內，以及使用臨時進口通道盡力保障特殊情況下臨床急需。內地罕見病用藥上市數量和速度實現雙提升，2018年至今已有130多款獲批上市。國家藥監局批准了296個創新醫療器械上市，部分產品處於國際領先地位，如第三代非接觸式磁懸浮人工心臟、碳離子治療系統、腦起搏器等。