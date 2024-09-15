深圳鐵路迎中秋 到發旅客料312萬人次
【本報綜合報道】廣東省深圳鐵路預計中秋假期鐵路運輸期到發旅客312.6萬人次，日均62.5萬人次；深圳北站預計到發旅客216.5萬人次，日均43.3萬人次。針對部門熱門路線，鐵路部門已加開列車，包括22趟夜間高鐵。
積極加開熱門方向列車
與往年相比，今年中秋假期旅客出行需求更旺盛，尤其是高鐵短途出遊成為主流，深圳至汕尾、韶關、長沙和武漢等路線的車票候補數量激增。深圳車站客運科科長劉鎮文表示，為應對假期客流高峰，鐵路部門一方面通過售票候補數據分析，精準預測客流需求，科學安排運力；另一方面積極加開熱門方向的旅客列車，滿足旅客出行需求。
梅龍高鐵昨日上午11時30分開通營運，首班G8496次列車從深圳北站準時發車，於下午1小時46分後抵達梅州。乘坐此趟列車前往梅州西的市民廖女士表示，很開心能買到梅龍高鐵第一趟從深圳北站回家的列車，上周二就開始在售票平台不斷刷網，終於在上周四下午3時買到票。
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