核對登機證 旅客職員掀罵戰

【本報綜合報道】一名旅客上周三在網上投訴，在雲南省麗江三義國際機場登機時未聽到提醒而遭機場職員辱罵。機場上周四晚通報，旅客當時未核對登機證就進入登機橋，監護員指示他接受核對引發爭執。機場積極與當事乘客聯繫，展開調查處置。對監護員服務不到位、言語不當問題深表歉意，將嚴肅處理相關責任人。

男事主上傳影片，顯示他要求一名飛機監護員亮出職員編號，對方反譏「不亮咋了，我就罵你咋了」，又叫事主「滾出去」。事主辯稱自己登機時因戴上降噪耳機，未聽到提醒。麗江機場指，領導正與監護員談話、處理，並承認監護員態度確實很惡劣，會對此事整改。

監護員言語不當 機場方道歉 麗江機場通報，乘客宋先生上周三晚乘坐中國國際航空編號CA1460航班由麗江前往北京，他經登機閘口驗票後進入廊橋時未接受核對登機證，登機橋監護員立即提醒他卻未有回應，遂跟進核對。監護員重返登機閘口繼續工作，宋先生也返回登機閘口與監護員爭執，過程中監護員使用不文明用語，爭執持續到飛機艙門即將關閉，乘客正常登機，飛機正常起飛。