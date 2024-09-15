獲遊客履險投餵 棕熊或遭景區遷走

【本報綜合報道】西藏自治區那曲市上月發生西藏棕熊疑似襲擊遊客，但近日其他遊客繼續近距離拍攝西藏棕熊嬉鬧、玩水，又有人坐在車內向西藏棕熊投餵蘋果等食物，甚至半開車門試圖與西藏棕熊合照。薩普旅遊景區職員上周四透露，目前相關部門申報計劃遷走西藏棕熊。

亦對其健康造成不良影響 景區職員表示，近期常有遊客投餵西藏棕熊事件發生，工作人員屢禁不止，西藏棕熊是野生動物，不是景區飼養，經常被投餵會讓牠們養成習慣，對當地來說容易有安全隱患。那曲市林業和草原局職員證實，當局知悉此事，已加強對遊客宣傳和教育，並加緊和縣林草局溝通，討論相應解決措施和方案，以阻止類似事件再次發生。職員又指，假如遊客一直投餵西藏棕熊，對牠們健康會造成不良影響。

西藏棕熊又名藏馬熊、喜馬拉雅藍熊，食肉目熊科雜食性動物，是棕熊青藏亞種，屬於國家二級保護動物，被列入《國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》易危物種，是世界上最稀少的棕熊之一。

有科普博主稱，西藏棕熊通常生活在高海拔地區，由於可獲取的食物種類較少，因此相比其他棕熊，西藏棕熊的食肉佔比更高，攻擊性也更強。