寄宿校膳食待遇不公 教師吃鮮牛學生嘗冰雞
區政府調查 撤換供應商
河南省鄭州經濟技術開發區一所寄宿公辦初中被揭教師和學生飲食待遇不公，教職工吃新鮮牛肉，而學生只能吃冰鮮碎雞肉。經開區教育文化體育局上周五回應指，學校即日起停用原有食材配送公司，另行選擇供應商。局方聯同經開區市場監督管理局、公安分局、屬地辦事處成立調查組，有關調查情況將及時向社會公布。
事發於經開區外國語學校東校區，網傳影片顯示一袋標有「經開區外國語教職工牛肉」的包裝打開後，拍片者聲稱是新鮮牛肉，旁邊還有新鮮魚塊，牛肉和魚塊都是溫熱。相比之下，學生食用的卻是冷凍半成品碎雞肉。在另一段影片當中，教職工的食材還包括一袋肉絲，拍片者強調是新鮮肉絲。而雞腿碎肉、數箱單凍雞琵琶腿、紅棗牛奶粉劑及一袋冷凍雞肉，則標註為學生食堂的食材。
局方：維護師生「舌尖上的安全」
經開區教育文化體育局指，已封存涉事學食材倉庫和今年開學以來食材採購清單、營養食譜，從食譜制訂、食材採購、倉庫管理、食品製作全流程審查調查。局方強調，學校食品安全重於泰山，孩子的健康高於一切，將堅決維護全區在校師生「舌尖上的安全」，對侵害學生健康權益的行為嚴肅追責問責，對採取非法手段謀取不正當利益的行為依法查處。
經開區外國語學校成立於2019年，由經開區管委會投資興建，與鄭州外國語中學簽訂合作辦學協議，目前學校有300名教職工。
據中國招標投標公共服務平台資訊顯示，經開區外國語學校餐廳營運服務由河南霸旺樓餐飲有限公司中標，服務周期為3年。本報綜合報道
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