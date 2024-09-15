華反興奮劑中心 斥美機構播陰謀論

【本報綜合報道】中國反興奮劑中心上周五發聲明，批評美國反興奮劑機構、美國《紐約時報》等個別機構、媒體仍在老調重彈、故技重施，刻意挑動對立、大肆渲染陰謀論，稱指控是欲加之罪，何患無詞。

WADA決定不涉偏袒 世界反興奮劑組織（WADA）上周四向全球公布了瑞士獨立檢察官針對23名中國游泳運動員藥檢的完整評審報告，該報告明確指出事件是單純的群體興奮劑污染事件，沒有任何證據表明世界反興奮劑組織在審查中國反興奮劑中心對這23名運動員結案並不再採取進一步行動的決定時，有任何偏袒或照顧。

中國反興奮劑中心批評，美國反興奮劑機構基於政治動機、反華偏見，通過捏造構陷來混淆是非、蠱惑煽動，讓國際社會與民眾對興奮劑污染事件產生錯誤認知，並無視瑞士獨立檢察官評審報告的基本事實判定，鼓動美國司法部和聯邦調查局通過《羅琴科夫反興奮劑法》所賦予的「管轄權」，發起對該事件的長臂管轄；這種對自身長久以來的反興奮劑陋習視而不見，卻試圖越界管轄別國的雙重標準行為，已引起國際社會的廣泛擔憂。