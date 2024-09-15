境外間諜借網戀 誘工程師洩機密

稱助完成論文可獲辛苦費

文章稱，沿海地區一名單身科研院所工程師王男，偶然在社交軟件上認識一名叫「貝貝」的女子，自稱從事同類行業。貝貝得知王男任職於敏感涉密單位時，即表現出對他崇拜，經常要王男講述工作具體內容。貝貝之後指自己正撰寫論文，卻缺乏行業相關資料，希望王男幫忙。由於相關資料屬涉密科研資料，王男起初委婉稱無法提供，但貝貝用兩人感情關係要挾，同時許諾順利完成論文，就支付可觀「辛苦費」。