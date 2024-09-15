境外間諜借網戀 誘工程師洩機密
【本報綜合報道】國家安全部於上周五披露，近年境外間諜情報機關以網戀交友為突破口，製造「有緣邂逅」，編織甜蜜陷阱，並借此拉攏策反國內人員，竊取國家秘密、危害國家安全。
稱助完成論文可獲辛苦費
文章稱，沿海地區一名單身科研院所工程師王男，偶然在社交軟件上認識一名叫「貝貝」的女子，自稱從事同類行業。貝貝得知王男任職於敏感涉密單位時，即表現出對他崇拜，經常要王男講述工作具體內容。貝貝之後指自己正撰寫論文，卻缺乏行業相關資料，希望王男幫忙。由於相關資料屬涉密科研資料，王男起初委婉稱無法提供，但貝貝用兩人感情關係要挾，同時許諾順利完成論文，就支付可觀「辛苦費」。
王男最後答應對方要求，多次按照貝貝的指示竊取單位內部涉密資料，並收取「辛苦費」。直至國家安全機關依法對其展開調查，王男才得知貝貝真實身份是境外間諜情報機關人員。最終，王男因涉嫌為境外竊取、非法提供國家秘密罪被國家安全機關依法採取強制措施，將接受法律制裁。
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