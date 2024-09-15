陸男駕艇偷渡台 登「紅色沙灘」

【本報綜合報道】中秋節前夕一名大陸男子駕駛橡皮艇，昨日現身台灣新北市林口區太平里後坑溪出海口，他因嚴重脫水而送院治療。31歲獲救男子自稱姓王，因欠債從浙江寧波牛尾塘划橡皮艇來台，想重新生活。

海巡署表示，北部分署第三（桃竹）巡防區接獲新北市消防局通報，接獲一名自稱陸籍人士於後坑溪出海口投案，6時50分海巡人員抵達現場，發現一艘橡皮艇距岸約100米。7時4分，海巡、消防人員共同將橡皮艇上男子攙扶上岸。海巡署指出，橡皮艇長3.6米，雷達回放未發現不明航迹。王男獲救時赤腳，身穿黑雨衣褲保暖，外穿橙色救生衣。橡皮艇內有3、4桶20公升空油桶、數個空膠樽。

疑大船拖小船橫渡

陸委會指未經許可入境者，依法可處5年以下有期徒刑或併科50萬元新台幣（約12.2港元）以下罰金，相關個案將移交司法機關偵辦。有海巡人士指出，近兩天台灣海峽海象並非良好，若要單憑划橡皮艇橫渡幾乎是天方夜譚，因此懷疑橡皮艇是「大船拖小船」，甚至是「母船放出」方式偷渡。後坑溪出海口是今年漢光演習實兵演練地點，同時是台軍預料解放軍會登陸的「紅色沙灘」。