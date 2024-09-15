京華城弊案證人變被告 限制出境

【本報綜合報道】台北地檢署持續偵辦京華城弊案，上周五以證人身份傳召前台北市政府都發局長黃景茂說明，但當庭改列圖利罪被告，移送複訊。檢察官訊問後，昨日凌晨諭令他以500萬元新台幣（約122萬港元）交保，並限制出境、出海及居住。

前台北市政府都發局長 檢廉調查發現，台北前市長柯文哲和京華城當時正進行行政訴訟，但都委會卻未待訴訟結果出爐，便召開首次專家會議。檢廉根據相關卷證，懷疑柯文哲、彭振聲與黃景茂，為京華城取得額外容積獎勵「開綠燈」，而彭振聲和黃景茂涉案情節更多，但究竟是受柯文哲交辦行事，或自行揣摩上級意思，仍有待釐清。

台北地檢署訊後，懷疑黃景茂2020年接受台北市議員應曉薇陳情後，同年7月京華城提出申請容積獎勵方案，由黃景茂批准後送交都委會審議，促成京華城提高容積率，涉嫌圖利，將他由證人轉列被告。

檢方複訊後認為他涉嫌重大，但無羈押必要。他離開地檢署時對於媒體詢問不發一語，直接搭車離去。