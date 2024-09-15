德艦穿台海 中國使館表明嚴正立場
【本報綜合報道】德國海軍護衞艦巴登—符騰堡號及補給艦法蘭克福號編隊上周五穿越台海，總理紹爾茨強調台海是國際水域。中國駐德國使館發言人回應指，對於德艦不顧中方反對執意穿越台海，已向德方提出交涉，並表明嚴正立場。
指台海非國際水域
中國駐德國使館發言人重申，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題不是甚麼「航行自由」問題，而是事關中國主權和領土完整的問題，台海內水域從兩岸向海方向依次為中國內水、領海、毗連區和專屬經濟區，根本不存在所謂國際水域。中方尊重各國依據中國法律和包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法在相關海域享有的航行權利，但堅決反對他國打着航行自由的旗號，挑釁、危害中方主權和安全。中方敦促德方恪守一個中國原則和國際關係基本準則，避免干擾損害中德關係健康穩定發展。
解放軍東部戰區新聞發言人李熹海軍大校昨天批評，巴登—符騰堡號及法蘭克福號過航台海並公開炒作，解放軍東部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。他又指，德方行為增加安全風險、傳遞錯誤信號，強調戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁。
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