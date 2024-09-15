德艦穿台海 中國使館表明嚴正立場

指台海非國際水域

中國駐德國使館發言人重申，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題不是甚麼「航行自由」問題，而是事關中國主權和領土完整的問題，台海內水域從兩岸向海方向依次為中國內水、領海、毗連區和專屬經濟區，根本不存在所謂國際水域。中方尊重各國依據中國法律和包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法在相關海域享有的航行權利，但堅決反對他國打着航行自由的旗號，挑釁、危害中方主權和安全。中方敦促德方恪守一個中國原則和國際關係基本準則，避免干擾損害中德關係健康穩定發展。