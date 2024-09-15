台冀美今年第4季交付首架F16V
【本報綜合報道】台灣空軍司令部上周五回應「F16V Block 70戰機9月底交機抵台」等報道，指將積極管制爭取於第4季完成首架機出廠事宜。
聲明稱，台灣空軍向美國採購66架F16V，首架機原定於本年第3季出廠，因國際現勢劇烈變動，造成部分供應商交貨期程遞延、美方組裝進度期程調整等複合影響，出廠期程須予局部調整。空軍司令部強調，將運用專案會議及訪廠督導等機制，嚴密掌握協調產製進度，目標於2026年底前完成所有F16V交付。戰機製造商洛歇馬丁公司表示，感謝台灣在F16項目中對公司的信任，洛歇馬丁與美國政府合作，專注發展F16的能力。
再耗104億購掛艙武器彈藥
美國國務院指出，武器交付期延長不是台灣特有問題。國務院續指，美國正在積極審查政策和流程，確保能盡快推動軍售案，特別是對台軍售。另外，據台灣國防部公開的明年度預算顯示，空軍正執行未曾公開的採購案，總值超過428億元新台幣（約104億港元），購買F16V掛艙及武器彈藥。
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