台冀美今年第4季交付首架F16V

聲明稱，台灣空軍向美國採購66架F16V，首架機原定於本年第3季出廠，因國際現勢劇烈變動，造成部分供應商交貨期程遞延、美方組裝進度期程調整等複合影響，出廠期程須予局部調整。空軍司令部強調，將運用專案會議及訪廠督導等機制，嚴密掌握協調產製進度，目標於2026年底前完成所有F16V交付。戰機製造商洛歇馬丁公司表示，感謝台灣在F16項目中對公司的信任，洛歇馬丁與美國政府合作，專注發展F16的能力。