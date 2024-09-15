美援台兩批劣質軍備 防彈衣發霉彈藥過期

去年拜登首用總統提取權撥出 恐令盟友失信心 美國國防部總監察長辦公室上周三公布38頁報告，指台灣去年12月收到美國根據「總統提取權」提供的軍事援助物資無法使用，出現彈藥過期、包裝混亂及防彈背心受潮發霉問題。美國國防部上周五回應指，將吸取經驗並改善流程。

美國總統拜登去年7月首度批准，動用「總統提取權」撥出庫存軍事物品予台灣。惟調查發現，去年12月底送抵台灣的兩批軍事裝備，包括無法使用且包裝不良的設備和彈藥。台灣收到270萬發1983年製造的彈藥，當中部分過期，且彈藥包裝混亂、鬆散及不正確，難以盤點及管理。同時，台灣還獲得3,000件發霉防彈板、500件受潮發霉戰術背心。台灣事後花了數周時間打開包裝、風乾及清點受潮發霉的物資。由於發霉的防彈背心影響健康，美國陸軍坦克車輛和武器司令部建議不應使用。

美在台協會指似清庫存 台灣國防部曾向美國在台協會安全合作組反映狀況，美國在台協會安全合作組主任認為，軍援裝備令台灣國防部高層留下不好印象，因為彈藥包裝看起來就像「清掉不要的庫存」。報告指出，美國去年11月至本年3月根據「總統提取權」，提供予台灣的軍備總數為504個卡板，其中340件入水損壞，包括去年12月底運往台灣的120個卡板。

滯留多月 運送溝通不良 報告披露，物資在加州特拉維斯空軍基地滯留逾3個月才空運台灣。美國陸軍把物資運到裝載地點近兩個月後，才提出特別空運任務請求。同時，基地缺乏足夠及適當的儲存空間，無法確保物資免受惡劣天氣影響。問題出自運送過程溝通不良，建議負責的國防安全合作局未來須制訂更明確運送時間表，並檢查軍援物品的品質。

報告警告，美國交付不具備執行任務能力的軍備，將限制美國國防部實現安全合作的目標，並可能導致夥伴對美國失去信心。台灣國防部回應稱，美方於2023年宣布依「總統提取權」，軍援台灣3.45億美元（約26.91億港元）庫存物資，以滿足後備戰力等相關需求。針對交運台灣的軍援品項及狀況，已由台、美雙方共同檢視、處理。本報綜合報道