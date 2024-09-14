火星「笑臉」亮相 或蘊藏生命迹象

億萬年前氣候變遷 鹽沉積物重大發現 總部位於法國巴黎的歐洲太空總署（ESA）最近在火星發現一個呈笑臉形狀的結構，推測是古代水體乾涸後殘餘物，研究人員認為，這或蘊藏火星過去生命迹象。有關發現已被刊登在數據期刊《科學數據》上。

過去8年一直測量甲烷水平 該結構是ESA記錄的965個鹽沉積物之一，暫時未知其尺寸，估計寬度約介乎305米至3,050米。它擁有一對由火山口組成的「眼睛」，以及由鹽沉積物組成「咧嘴笑」及「臉」，這些鹽沉積物無法用肉眼看見，但會在紅外線相機下呈現粉紅色或紫色。

而ESA則通過微量氣體軌道飛行器拍攝到有關畫面，該飛行器自2016年起一直測量火星大氣中的甲烷和其他氣體水平，以助科學家了解火星可能存在的生物或地質活動。

ESA表示，這些鹽沉積物是古代水體殘餘物，早在億萬年前經歷重大氣候變遷時乾涸，這些水體鹽分極高，可能是微生物生命的「避風港」，因此沉積物中可能保存有微生物遺骸。本報綜合報道