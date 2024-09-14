美兩737客機險相撞 MAX 9急煞爆胎

田州飛西雅圖 滑行期間出事

涉事阿拉斯加航空編號AS369，機上載有176名乘客和6名機組人員，原定前往華盛頓州西雅圖。AS369航班獲得空中管制塔許可後，於當地周三早上9時15分滑行起飛，惟西南航空編號WN2029客機同一時間獲准在涉事跑道末端通過，AS369航班機師見狀立即煞停飛機，終止起飛，兩機最終沒有相撞。根據飛行數據網顯示，AS369航班事發時正以104節的速度、即時速193公里在跑道滑行，FAA指執飛的737 MAX 9客機輪胎在急煞時破裂。