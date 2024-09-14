波音加薪幅度不符預期 大罷工添營運危機

美國飛機製造商波音旗下最大工會「國際機械師與航空太空工會」（IAMAW）周四深夜壓倒性否決新版勞動合約初步協議，並同意於昨日午夜開始大罷工，不滿資方提出的加薪幅度不符預期。這是波音時隔16年來再次面對員工罷工，將嚴重影響波音於華盛頓州西雅圖工廠的商用飛機生產。波音強調致力重建與員工和工會關係，已準備好談判新一份勞動合約。分析指，波音早前頻頻爆出生產安全問題，今次罷工勢令其營運雪上加霜。

IAMAW代表超過3萬名波音員工，他們主要在西雅圖和俄勒岡州波特蘭等地工作，佔波音全球約17萬名員工的20%。根據波音與IAMAW領導層周日達成的勞動合約初步協議，波音同意在未來4年為員工加薪25%、提供3,000美元（約2.34萬港元）簽約獎金、增加員工退休福利金至最多4,160美元（約3.24萬港元）、提供更高額醫療保健津貼、12周有薪育嬰假，以及承諾下一條商用飛機生產線設於西雅圖普捷峽灣地區。

勞方談判代表曾呼籲接受 負責談判的IAMAW第751區主席霍爾登（Jon Holden）曾呼籲成員接受協議，指無法保證罷工能取得更多成果，但強調工會將保護和支持成員任何決定。

波音與IAMAW成員的現行勞動合約自2008年開始實施，該合約達成前勞方發動長達57天罷工，合約之後兩度延長，並於周四午夜到期。勞資雙方自今年3月開始磋商新版勞動合約，勞方最初提出加薪40%。

94%工會成員否決新協議 IAMAW成員周四晚就新版勞動合約初步協議表決，94.6%工會成員投票否決初步協議，並有96%成員投票支持發動大罷工，超出所需的三分之二贊成票門檻。霍爾登在記者會上稱，他對成員挺身而出，為彼此、家人和社區爭取更多而感到驕傲，同時表明工會將盡快回到談判桌，通過談判嘗試解決問題和成員的需求。本報綜合報道