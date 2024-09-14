特朗普拒與賀錦麗再辯論

特朗普在自家社交平台Truth Social發文，再次宣稱自己是周二舉行的第二場總統辯論勝利者，稱：「不會有第三次辯論！當一名職業拳擊手輸了一場比賽時，他脫口而出的第一句話，就是『我要重賽』。」他還就非法移民湧入和通脹問題抨擊賀錦麗和總統拜登，又指在兩次辯論中已與二人就上述議題進行非常詳細的討論。在北卡羅來納州夏洛特拉票的賀錦麗則說，總統候選人有責任為選民進行另一次辯論，今次選舉和其結果事關重大。