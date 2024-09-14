特朗普拒與賀錦麗再辯論
【本報綜合報道】美國共和黨總統候選人、前總統特朗普周四宣布不會再與民主黨總統候選人、副總統賀錦麗進行另一場電視辯論。
特朗普在自家社交平台Truth Social發文，再次宣稱自己是周二舉行的第二場總統辯論勝利者，稱：「不會有第三次辯論！當一名職業拳擊手輸了一場比賽時，他脫口而出的第一句話，就是『我要重賽』。」他還就非法移民湧入和通脹問題抨擊賀錦麗和總統拜登，又指在兩次辯論中已與二人就上述議題進行非常詳細的討論。在北卡羅來納州夏洛特拉票的賀錦麗則說，總統候選人有責任為選民進行另一次辯論，今次選舉和其結果事關重大。
賀錦麗民調續領先
英媒在周二辯論後進行民調的結果顯示，賀錦麗支持度有47%，領先特朗普5個百分點，領先優勢比8月的民調微增1個百分點。有大致看過二人辯論的受訪選民中，53%人認為賀錦麗勝出，24%人認為特朗普更好。深入了解該場辯論的受訪選民中，52%人認為特朗普顯得語無論次，表現不夠敏銳；僅21%人認為賀錦麗表現不好。道德操守方面，52%人對賀錦麗的印象較好，只有29%人對特朗普持相同看法。
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