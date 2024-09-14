優化營商環境 日本促華護僑民

【本報綜合報道】中國與日本政府周四在江蘇省召開中日優化營商環境工作組首次會議，磋商雙方企業面對的課題，因應該省蘇州市早前發生日籍母子遇襲等事件，日方要求加強對在華日僑的安全保護。中日韓文化部長會議同日另在京都舉行並發表《京都宣言》，商定加強未來一代的文化交流。

日本經濟產業省和經團聯、中國日本商會的幹部等，出席中日優化營商環境工作組首次會議，中方則派商務部和企業團體相關人士等參加。中方提出與日本經濟安全保障政策有關聯的意見，表示擔憂中國企業營商受影響。由於企業人員出差受到簽證手續的制約，日方亦要求早日恢復免簽措施。

中日韓官員簽署《京都宣言》 另外，南韓文化體育觀光部第一次官龍昊聲、日本文部科學大臣盛山正仁、中國文化和旅遊部副部長張政出席第15次中日韓文化部長會議，並簽署《京都宣言》。宣言內容包括擴大三國「東亞文化之都」的城際交流，強化文化作為全球公共產品的角色，加強文化遺產保護與合作等。三國亦宣布將南韓安城市、中國澳門和湖州市、日本鐮倉市指定為「2025年東亞文化之都」，簽署「2025-2026中日韓文化交流年」合作備忘錄。