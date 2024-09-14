美眾院指華製起重機 恐危及國安

【本報綜合報道】美國眾議院中國問題特別委員會主席穆勒納爾、國土安全委員會主席格林及運輸與海事安全小組委員會主席希門尼斯周四公布一份聯合調查報告，聚焦美國港口基礎設施的安全隱患，特別點名中國國企上海振華重工的起重機，能充當中國軍方的「特洛伊木馬」，操縱美國海事設備和技術。

操縱海事設備和技術 該報告揭露振華重工如何支配船對岸港口起重機的全球市場份額，以及中國對海事基礎設施的支配地位如何為美國及其盟友帶來重大網絡和國家安全隱患。報告指，振華重工佔美國港口船對岸起重機業務近80%的市場份額，同時列出一些策略，指美國如何能帶頭應對中國海事活動構成的風險，並推動一個更安全的全球海事基礎設施。

上述議員發聲明稱，透過有可能犧牲長期經濟安全而換取短期經濟利益，美國讓中國有能力追蹤經過美國港口的貨物流動，甚至隨時停止港口活動；又指在中國對印太地區採取侵略行動之際，美國最大的地緣政治對手可能動用這種力量，影響全球軍事和商業活動。振華重工曾發公告，否認其起重機對港口構成網絡安全風險。