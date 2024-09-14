金正恩巡鈾濃縮設施 韓斥違聯合國決議

北韓官媒朝中社昨日罕有地首次公開該國領袖金正恩視察鈾濃縮設施的消息。當中，金正恩指示集中一切力量生產戰術核武製造所需的核物質，創造新的飛躍成果；南韓政府強烈譴責北韓公開鈾濃縮設施，違反聯合國安理會多項決議。

報道指，金正恩前往核武研究所和武器級核物質生產設施，了解生產工序運作情況。他聽取有關核物質生產的報告後表示極大的滿意，但強調不能安於現狀，要增設離心機並提升個別離心機的分離性能，按計劃推進已進入尾聲的新型離心機應用工作，進一步夯實武器級核物質生產基礎。這是北韓傳媒首次公開金正恩視察鈾濃縮設施的訊息和圖片。

南韓統一部昨日回應稱，北韓非法研發核武有違聯合國安理會多項決議，對朝鮮半島乃至世界和平構成嚴重威脅。韓方嚴正警告，朝方任何核威脅和挑釁，都將面臨韓方基於韓美一體化延伸威懾體系所採取的壓倒性反制。韓方敦促北韓覺悟研發核武器毫無益處，盡快對無核化談判提議予以回應。南韓總統辦公室指，正了解朝方意圖等有關情況，並觀察和分析朝方整體動向。

分析指或展示朝核能力 南韓和美國情報部門認為，北韓平安北道寧邊核設施和平壤附近的降仙園區建有鈾濃縮設施。分析相信，北韓在距離美國大選僅剩50多天之際全面公開鈾濃縮設施，可能是想展示其核能力，提高今後在對美談判中的地位。另有觀點指出，北韓或在美國大選前進行核試，韓美情報部門正在嚴密關注有關情況，不排除任何可能性。

傳朝外相下周訪俄羅斯 另一方面，南韓國家情報院昨日表示，北韓外相崔善姬下周可能訪問俄羅斯，出席下周三至下周五在聖彼得堡舉行的第四屆歐亞婦女論壇，國情院正在嚴密關注相關動向。若然成行，這將是崔善姬自今年1月訪問莫斯科拜會俄羅斯總統普京後，時隔8個月再次訪俄。韓媒指出，若崔善姬下周訪俄，她有可能缺席定於本月24日在美國聯合國總部舉行的聯合國大會。本報綜合報道