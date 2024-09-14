王毅晤伊朗國安委秘書 撐對話化解分歧

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅周四在俄羅斯聖彼得堡，會見伊朗最高國家安全委員會秘書艾哈邁迪安（Ali-Akbar Ahmadian），支持伊朗與地區國家通過對話協商化解分歧，鞏固來之不易的和解勢頭，持續改善關係進程，為地區和平穩定釋放積極信號。雙方亦談到加薩問題，強調當務之急是推動永久停火和全面撤軍。

爭取重啟以巴兩國方案談判

王毅闡述了中方在以巴問題的原則立場，希望雙方同意爭取早日重啟「兩國方案」談判，最終實現「巴人所有、巴人主導、巴人治巴」。王毅另表示，願繼續鞏固深化中伊關係，中方始終從戰略高度和長遠角度看待兩國關係，支持伊朗維護國家主權安全和民族尊嚴，走出符合自身國情的發展道路。中方亦支持伊朗反對外部干涉和無理打壓，願攜手推動兩國關係保持穩定可持續發展。