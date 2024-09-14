華夥巴西提俄烏和平倡議 澤連斯基：具破壞性

指屬政治聲明 未諮詢烏

中國和巴西主張舉行獲烏克蘭和俄羅斯承認的國際和平會議，讓所有各方公平參與，公平討論所有和平計劃。巴西傳媒刊出澤連斯基的專訪，他形容中國和巴西的倡議只是政治聲明，怎可以沒有諮詢過烏克蘭就提出建議，對烏克蘭及其領土主權欠缺尊重。他已表達願意與中國和巴西討論倡議，但俄羅斯總統普京也要採取行動展示有意終戰。他視巴西政府為較親俄，同時提醒巴西俄羅斯的愛是暫時性的，而不尊重法治卻是永久的。