俄軍機繞飛日本 自衞隊升空監控

【本報綜合報道】日本防衞省統合幕僚監部昨日公布，兩架俄羅斯圖142反潛巡邏機於周四幾乎環繞全日本列島飛行一圈，巡邏機沒有進入日本領空，日本航空自衞隊緊急派戰機升空應對監控。日媒指，這是時隔5年再有俄羅斯軍機繞飛日本。

防衞省指出，圖142反潛巡邏機從日本海上空穿過對馬海峽，之後又從沖繩本島和宮古島之間的空域進入太平洋，再在日本東部海域向北飛行，最終從北海道方向返回俄羅斯。日方指，俄軍軍機也飛越日俄有領土爭議的區域。對上一次有俄羅斯軍機環繞日本是在2019年6月，當時兩架俄軍軍機幾乎環繞日本一圈，同時進入沖繩南大東島與東京八丈島周遭，兩度飛入日本領空。

俄跨水域戰略演習 另外，俄羅斯周二起進行「大洋-2024」戰略演習，將持續至明日，範圍涉及太平洋、北冰洋、波羅的海、裏海、地中海等多個水域。演習分兩階段進行，第一階段是俄羅斯軍事指揮機關演練在指定作戰訓練區域部署部隊，第二階段是參演部隊進行打擊假想敵戰略目標和兵力的作戰行動。

在遠東海域，中國解放軍也派出艦艇、軍機等參加演習。俄羅斯國防部周四公布，中俄聯合戰艦編隊於日本海中部完成對海上和空中目標的火炮射擊，並練習打擊高速無人艇、無人機，對海上目標實施夜間射擊。外界分析，不排除俄軍軍機環繞日本列島飛行是演習項目之一。