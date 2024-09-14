普京：視作北約宣戰必回應

倘英美准烏用西方遠程武器攻俄境 俄烏戰爭持續之際，外界盛傳美國和英國已決定允許烏克蘭使用兩國提供的遠程武器打擊俄羅斯境內目標。俄羅斯總統普京周四警告，一旦烏軍利用西方武器襲擊俄羅斯，則意味北約直接宣戰，而這將改變戰事的根本性質，俄方將基於面臨的威脅採取適當行動。

烏乏操作能力 除非北約助攻 普京接受俄羅斯國家電視台訪問時表示，烏軍缺乏操作西方遠程武器的能力，瞄準目標需要北約衞星情報，而武器發射只能由北約軍事人員輸入，沒有北約國家幫助，烏克蘭本身無法利用現代遠程精準武器進行打擊。這意味烏克蘭只有在西方的參與下，才能夠使用遠程武器攻擊俄國。

他指出，因此問題不是准不准許烏克蘭打擊俄羅斯領土，烏軍其實一直利用無人機和其他手段這樣做了，而是北約國家是否直接介入這場軍事衝突。如果北約決定讓烏軍用西方武器襲擊俄境目標，這意味美國等北約成員國直接與俄羅斯交戰，將從本質上改變戰爭性質。

普京沒有明確交代會有何回應，他此前曾提及可能會向西方國家的敵人提供遠程武器打擊海外西方目標，以及在美國和其歐洲盟國的打擊範圍內部署傳統導彈。有報道則形容，這是普京迄今最為強硬的講話。

白羅斯：北約頻頻購武器加強東翼 有美媒引述歐洲官員指出，美國總統拜登似乎快將批准烏克蘭在俄羅斯境內使用西方遠程武器，前提是相關武器並非由美國所提供。另有知情人士透露，美國和英國政府正在討論允許烏克蘭部署美國導航數據支持的英國巡航導彈，以便向俄羅斯境內進行遠程打擊。料拜登在當地時間周五，會和訪問華盛頓的英國首相施紀賢討論有關問題。

另一方面，白羅斯國防部長赫列寧昨日在北京出席香山論壇時稱，北約國家以俄羅斯和白羅斯計劃侵略為借口，不斷增加購買現代進攻性武器的資金來加強北約東翼。他說：「北約成員國政府自豪地向本國人民報告軍費開支的增長情況。數字已達到國內生產總值2%。但這並非極限，當中一些國家正試圖將軍事撥款的標竿提得更高，而這些撥款並非用於和平目的。」本報綜合報道