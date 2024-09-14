昆明地鐵被爆拖糧2.2億元

【本報綜合報道】雲南昆明市一間地鐵營運公司近日被揭拖欠員工工資，超過2,000名員工被拖欠工資和養老保險等福利逾2億元（人民幣‧下同，約2.2億港元）。該公司工作人員周三回應稱，不知欠薪一事，將記錄並向上級回報。昆明市交通運輸局工作人員亦表示，已關注此事。

逾2000人兩個月無發薪 據網民提供的一份文件顯示，相關部門在工作中發現，雲南京建軌道交通投資建設有限公司自今年7月至8月拖欠員工超過2,758萬元（約3,058萬港元）。該公司自3月起暫緩繳納養老保險、住房公積金、企業年金等，欠繳養老保險7,727萬元（約8,566萬港元），涉及2,401人；住房公積金欠繳7,440萬元（約8,248萬港元），涉及2,204人；企業年金欠繳2,758萬元（約3,058萬港元），涉及2,030人。

涉事公司一名在職員工周三表示，公司確實存在欠薪問題，近兩個月沒有發薪，從去年3月起養老保險也無繳交。內媒報道，昆明地鐵去年曾被指拖欠大量員工薪資，當時已引發熱議。