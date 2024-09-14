刀漢傷兩人復被殺 警指鄰居正當防衞

【本報綜合報道】湖南省永州市寧遠縣一名謝姓男子與駱姓鄰居發生衝突，在爭執過程中持摺疊刀衝入對方家中捅傷兩人。詎料，謝男反遭鄰居一家三口壓制在地，連捅數十刀死亡。當地公安局事後發出不予立案通知書，認定鄰居3人的行為屬正當防衞，不予刑事立案。惟死者家屬和代表律師認為殺人者的行為明顯超過必要限度，應為防衞過當。

死者家屬斥超必要限度 內媒周四報道，謝男母親唐女士稱，兒子於今年多次與鄰居駱姓女子口角，事發當日更爆發衝突。當唐女士聽到爭執聲時，發現兒子已被駱女和家人等3人制服在地，駱女更持刀斬向謝男。警方和醫護人員接報到場，發現謝男心臟停止跳動，已明顯死亡。驗屍報告顯示，謝男被他人使用如菜刀的銳器多次攻擊，全身多處裂傷，導致創傷性休克而死亡。其中謝男的頭頸部有44處傷口，四肢也有多處傷口。

唐女士表示，她和駱女兩家因建房問題一直有糾紛，兒子多年前曾因毆打駱女丈夫被判囚一年。謝男的代表律師表示，謝男沒有要殺死駱女的目的，所用的摺疊刀只有7厘米，沒有刺向傷者的致命部位，並未造成嚴重傷害。惟駱女表示，家人已被謝男連捅數刀，如果不還擊，全家都可能會被殺害。多名律師解釋，判定防衞是否超出限度，不能以事後冷靜的標準判斷，要考慮當時的緊迫狀態和緊張心理。