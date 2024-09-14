人大通過漸進延遲退休 男性做到63歲

明年起實施 女職工最長可至58歲 第十四屆全國人民代表大會常務委員會第十一次會議，昨日通過關於實施漸進式延遲法定退休年齡的決定，自明年1月1日起施行。當中同步啟動延遲男、女職工的法定退休年齡，花15年逐步將男職工的法定退休年齡從原來的60周歲延遲至63周歲，將女職工的法定退休年齡從原來的50周歲、55周歲分別延遲至55周歲、58周歲。

該決定要求，實施漸進式延遲法定退休年齡堅持小步調整、彈性實施、分類推進、統籌兼顧的原則，各級人民政府應積極應對人口老化，鼓勵和支持勞動者就業創業，切實保障勞動者權益，協調推進養老託育等相關工作。會上批准《國務院關於漸進式延遲法定退休年齡的辦法》，國務院根據實際需要，可對落實該辦法進行補充和細化。

應對老化 花15年逐步完成 辦法列明，男職工和原法定退休年齡為55周歲的女職工，法定退休年齡每4個月延遲一個月；原法定退休年齡為50周歲的女職工，法定退休年齡每兩個月延遲一個月，直至達到最終目標。另從2030年1月1日起，將職工按月領取基本養老金最低繳費年限由15年逐步提高至20年，每年提高6個月。職工如達到法定退休年齡但不滿最低繳費年限，可按規定通過延長繳費或一次性繳費的辦法達到最低繳費年限，按月領取基本養老金。

職工達到最低繳費年限，可自願選擇彈性提前退休，提前時間最長不超過3年，且退休年齡不得低於男女職工的原法定退休年齡。職工達到法定退休年齡，所在單位與職工協商一致後，可彈性延遲退休，延遲時間最長不超過3年。實施中不得違背職工意願，違法強制或變相強制他們選擇退休年齡。內地又推出國家健全養老保險激勵機制，鼓勵職工長繳多得、多繳多得、晚退多得；同時實施就業優先戰略，促進高質量充分就業，健全終身職業技能培訓制度，並加強防範就業年齡歧視等。

亦通過新修訂國防教育法 此外，全國人大常委會會議昨日閉幕前，亦表決通過了新修訂的國防教育法、關於修改統計法的決定，還有向15人授予國家勳章和國家榮譽稱號的決定，以及涉及與哈薩克斯坦、烏拉圭、越南條約的決定。

會上又通過多項任免案，包括任命景俊海為全國人大教育科學文化衞生委員會副主任委員，免去陳國慶的最高人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員職務。本報綜合報道