馬國修訂移居條件 華年輕富豪查詢增
【本報綜合報道】馬來西亞傳媒前日報道，當地政府修訂第二家園計劃（MM2H）申請條件後，引起中國年輕富豪的興趣，有關該計劃的諮詢大幅增加。
報道引述諮詢中介指，近日在TikTok和抖音上收到逾1,000份馬國第二家園計劃的諮詢，「許多中國年輕人計劃移居，但暫時仍未開放申請」。中介認為，一旦第二家園計劃開放申請，預計相關需求將增加一到兩倍。據悉，在超過5.6萬名第二家園計劃活躍參與者中，有24,765名來自中國。除了第二家園計劃之外，中國投資者對馬國工業用地的興趣也日漸濃厚。
設投資存款置業要求
馬來西亞旅遊部今年6月推出第二家園計劃新規定，要求最低投資額約為30萬美元（約234萬港元），可獲5年簽證。申請要求分為「鉑金」、「黃金」及「白銀」3組等級。報道認為，「白銀」等級富有魅力，申請者只需提供15萬美元（約117萬港元）的定期存款以及在馬國購買至少60萬令吉（約107萬港元）的產業。
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