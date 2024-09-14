馬國修訂移居條件 華年輕富豪查詢增

報道引述諮詢中介指，近日在TikTok和抖音上收到逾1,000份馬國第二家園計劃的諮詢，「許多中國年輕人計劃移居，但暫時仍未開放申請」。中介認為，一旦第二家園計劃開放申請，預計相關需求將增加一到兩倍。據悉，在超過5.6萬名第二家園計劃活躍參與者中，有24,765名來自中國。除了第二家園計劃之外，中國投資者對馬國工業用地的興趣也日漸濃厚。