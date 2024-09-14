美國眾議院連續4天 通過多項涉兩岸法案

【本報綜合報道】 美國眾議院的「中國周」周四落幕，已連續4天通過多項涉及中國大陸或台灣的法案，包括以金融工具嚇阻北京犯台、支持台灣全面參與世界衞生組織、強化與台灣及南太平洋島國合作、賦予監管機構更多權力審核大陸購地案等。

倡台全面參與世衞 眾議院周三通過《未經參議院批准不得簽署世衞組織大流行病防範條約法案》及相關修正案，當中把倡導台灣全面參與世衞作為美國的政策。同日另通過《2024年保護美國創新和經濟安全免受中共侵害法案》，要求司法部國家安全司設立中共行動計劃，應對大陸對美威脅及遏制間諜活動等。此外，《2024年保護美國農業免受外國對手侵害法案》也獲通過，修改《國防生產法》中有關外國對美國農業投資的規定，要求美國外商投資審查委員會（CFIUS）確定相關農地交易需否國安審查，同時擴大CFIUS的成員資格。

在眾議院本周通過《制裁清單協調法》後，兩名參議員周四跨黨推出該法案的參議院版本。法案要求美國財政部、商務部和國防部在將某外國個人或實體納入某些制裁清單時，必須互相通知。聲明指，美國必須加強跨機構協調，防止中國、俄羅斯和伊朗等行為體對政策脫節加以利用，規避美方制裁。