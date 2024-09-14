官媒披露福建號測試彈射系統

【本報綜合報道】距離今年5月第一次海試僅4個月，中國第3艘航母福建號上周傳出駛離上海江南造船廠，開展第4次海試。內地官媒昨日首次公開福建號測試彈射系統。

據官媒發布的影片所見，先後在遼寧號、山東號、福建號3艘航母服役的某中隊長高楓，走在福建號的甲板上。他表示，其所在的航空保障系統，是航母形成作戰能力的核心支撐。福建號今年5月1日赴相關海域開展首次航行試驗，畫面顯示穿上寫着「彈射」字樣背心的兩名艦員稱：「2號位，模擬飛機，指揮站輸入參數。」畫面未顯示任何號型的艦載機，只是以主觀畫面顯示正在測試彈射系統。

一體集成式控制室曝光 影片又首次公開福建號的一體集成式電磁彈射控制室。福建號的電磁彈射控制室位於1號和2號彈射器中間，同為6邊形構造。這設計將飛行甲板與控制室頂蓋相結合，可直接進行升降。它既能充當觀察甲板上艦載機擺放陣位的作用，又能起到控制艦載機彈射起飛的作用。

福建號上周被拍攝到駛離江南造船廠，相信是進行新一輪海試。據分析，這次海試的核心測試科目，將是彈射起飛和攔阻着艦。網傳畫面也顯示，福建號的甲板停泊了相信是空警600預警機及殲15B戰機的全尺寸模型。

較早前，解放軍周四公布空軍航空兵某部殲16戰機發射紅外線干擾彈，驅離外軍P8A反潛巡邏機的真實影像。內地有軍事專家分析，相關畫面大概率是2022年5月26日攔截澳洲P8A的畫面。空軍航空兵某旅張占方表示，當時外軍軍機從低空飛入，不守規矩以近乎垂直90度衝闖中國海岸線。他強調當時沒有任何想法，只想將其趕出去。