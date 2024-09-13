民粹鬥倒精英 德執政黨衰敗

德國的民主選舉競爭及社會政治爭論愈演愈烈！圖林根州和薩克森州9月1日舉行的州議會選舉，極右翼政黨「另類選擇黨」在圖林根州得票率達32.8%，成為最大黨；在薩克森州得票30.6%，僅僅落後基督教民主聯盟的31.9%。德國傳媒大肆報道及驚呼極右冒升，並指德國的民主受到挑戰甚至威脅。

然而，不少德國民眾質疑，聯邦政府執政高層及親政府的傳媒，憑甚麼可以指控依從憲法選舉參政的政黨，以及標籤其為破壞民主，或是使民主受到威脅？事實上，這兩個州份今次選舉的投票率是近年新高，薩克森州的投票率是74.4%，圖林根州亦有73.6%，這就說明正正因為近年德國政治及社會撕裂兩極化，結果更廣泛引起市民的關注和爭議，也自然刺激到有高投票率。

儘管另類選擇黨可能有個別人士有政治極端思想，甚至有新納粹的支持者，更被指有些人有行使暴力案底及有暴力傾向，但這是否構成罪行？即使有罪，亦不能將此等同於整個政黨。而並未付諸行動的極端主義思想，又如何能以思想入罪？

選民關注切身利益 更令人困惑的是，「交通燈」執政聯盟內有政治人物倡議，就算容許這些疑似極端主義黨派參選，也不能容許它們組閣執政。這實在令人費解，因為在民主選舉勝出的政黨，自然應該有權組閣執政，至於它們是否納粹及以武力排斥其他黨派，德國有「聯邦憲法保衞局」可以處理；事實上，另類選擇黨不少政治人物一直是該局的監控對象。

如果以選民投票的熱烈程度來作比較分析，高投票率往往是政治爭議更激烈，各大大小小黨派都呼籲投票，這種選舉會是更「民粹化」，也可以算是更符合高度參與民主的理想。相反，當社會政治發展停滯，以及選民覺得了無創意或無改變的動力，形成的低投票率就反映政治更小圈子化、精英化。今次德國執政聯盟3黨居然撻伐州選舉出現激烈的民粹化傾向，使反對派政治勢力冒升，挑戰聯邦政府的執政聯盟，更反映精英主義的政治備受挑戰。

事實上，德國選民更大的訴求，是要求政府改善基建、教育、社會福利、醫療、就業，保障有平價能源和食物，推動經濟發展，關心德國切身利益，不要參與戰爭及被引導鞏固別國的利益。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻