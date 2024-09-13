兩岸國際

南非出產世界最重布冧
健力士世界紀錄網站周二宣布，南非一個果園出產了一個重464.15克的布冧，成為世上最重的布冧，比2021年獲認可的前紀錄保持者、在日本種植的布冧重109.78克。果園主人表示，該布冧屬於Autumn Treat品種，口感脆甜，剛採摘時重480克，由於水分流失而在最終磅重時輕了幾克。
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