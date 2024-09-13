9月13日(五)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月13日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
南非出產世界最重布冧
健力士世界紀錄網站周二宣布，南非一個果園出產了一個重464.15克的布冧，成為世上最重的布冧，比2021年獲認可的前紀錄保持者、在日本種植的布冧重109.78克。果園主人表示，該布冧屬於Autumn Treat品種，口感脆甜，剛採摘時重480克，由於水分流失而在最終磅重時輕了幾克。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240913-0913_00180_066/南非出產世界最重布冧
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc