中法建交60年已到

京展巴黎聖母院4雕塑 作為中法建交60年暨中法文化旅遊年重點項目，由中國國家博物館、巴黎聖母院修復機構等共同呈現的「浴火重生——巴黎聖母院擴增實境沉浸式展覽」周三在北京中國國家博物館開幕，巴黎聖母院的4件珍貴雕塑原件首次來華展出。展覽昨日正式對公眾開放。

展覽以巴黎聖母院的重要歷史時刻串連，從2019年聖母院的意外失火開始，追溯至1163年，帶領觀眾穿越時空，感受其數百年的變遷與故事，深入了解大教堂修繕背後的精湛工藝。中國國家博物館國際聯絡部主任朱曉雲表示，現場展出的4件雕塑原件包括哥德式柱頭、石像怪、滴水嘴獸和植物狀頭像，在聖母院修復過程中，這些雕塑已被替換為複製品。

AR技術供參觀重修 同時，此次展覽借助雕塑模型，運用擴增實境（AR）技術，將實體與數碼技術融合。觀眾不僅可以「步入」過去輝煌的巴黎聖母院，還可以參觀現在的聖母院工地現場；也能了解到巴黎聖母院失火後的重修狀況，包括尖頂修復、屋架和屋頂修復、砌體修復、內部和家具的清潔和修復、巨型管風琴修復等100多項。本報綜合報道