馬國回教福利院 爆大規模狎童

救出402未成年 拘171人員

警方表示，根據關於涉事機構的調查報告，認定存在虐待、性侵、性騷擾及疏忽照顧等情況，所以決定大舉搜捕，在兩個州合共20處地點協同進行。被捕人士包括回教宗教導師，有201名男孩與201名女孩獲救，年齡介乎一至17歲，都是剛出生沒多久就被送到福利院，遭到各種形式的虐待，若他們反抗，會被工作人員用燒燙的湯匙在手臂烙印。工作人員也會以回教教義規定為藉口，撫摸猥褻孩童。獲救人士將由警方暫時看管。