零件組裝數值報細 JR貨物7000車廂停駛

日本貨物鐵道（JR貨物）周二承認，在列車零部件組裝作業竄改數據，周三宣布7,000節貨運列車車廂暫時停駛檢查。國土交通省派員往北海道室蘭市、神奈川縣川崎市、廣島縣廣島市的鐵路車廠調查。

認造假10年 可致出軌 JR貨物指篡改數據至少存在10年，涉及把車軸與車輪裝配過程中高於標準的測定壓力值，修改為標準值以內的數據，並填寫到記錄表中。若列車繼續行駛或加劇車軸磨損，最嚴重情況是出軌。4輛機車和560節貨運列車車廂曾違規修改數據，另有300節車廂可能受影響。JR貨物計劃檢查確認安全後，讓貨運列車逐步恢復運行。

至少11人參與 當局調查 沒有涉及違規的列車其後恢復行駛，並增加載貨量，以減少對物流的影響。但有速遞公司指，部分地區可能出現派送延誤。JR貨物已調整工作安排，不讓違規員工單獨作業。連同離職員工在內，至少11人參與不當行為。

國土交通省根據《鐵道事業法》展開調查，派人赴3處鐵路車廠確認記錄冊並向JR貨物員工詢問情況，調查違規原因和對安全的影響。JR貨物社長犬飼新就醜聞致歉，承諾致力查明原因。JR貨物的貨運列車今年7月在山口縣出軌，從而揭發有人在零部件組裝時違規篡改數據。本報綜合報道