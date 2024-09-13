朝隔73日再射導彈 或測試供俄武器

另有傳針對美韓「雙龍」登陸演習 北韓昨早向朝鮮半島東部海域，發射3至4枚短程彈道導彈。韓軍初步判斷可能是KN25超大型多管火箭炮，北韓的舉動可能是針對美韓「雙龍」登陸演習，另一個可能是測試即將向俄羅斯出口的武器。

南韓聯合參謀本部（聯參）表示，昨早7時10分發現北韓從平壤一帶向東部海域發射多枚短程彈道導彈，導彈飛行了360多公里。距離平壤以東360公里外，有一座屬於咸鏡北道吉州郡管轄的無人島，常用作短程彈道導彈測試場。日本防衞省則指，北韓於7時10分起發射導彈，持續約4分鐘，最高飛行高度為100公里，導彈落在日本專屬經濟區之外。假如北韓向南發射導彈，射程不僅可覆蓋首爾、大田等大城市，還可覆蓋雞龍、群山、清州等軍事設施所在地。

對於北韓時隔73天再次發射彈道導彈，韓軍與美日緊密共享情報，正在綜合分析導彈參數，同時譴責北韓挑釁嚴重威脅半島和平穩定。南韓統一研究院北韓研究室主任洪珉分析指出，不排除北韓參與中俄聯合軍演的可能，或藉中俄聯演之機發射導彈對美國武力示威。北韓連續5天向南韓空飄垃圾氣球後，再發射彈道導彈挑釁，或許是重啟複合型挑釁，並在美國大選前加強挑釁力度。

日副防相抵首爾會談 中國外交部發言人毛寧強調，中方立場是一貫，始終致力維護半島和平穩定，支持有關方面通過對話改善關係。日本防衞副大臣鬼木誠周三抵達首爾，與南韓國防部長金龍顯會談，同意繼續強化日韓、日美韓的安全保障合作。鬼木誠呼籲警惕俄羅斯與中國、北韓加強軍事合作。本報綜合報道