被指網攻島國論壇 華反駁

澳洲媒體報道，太平洋島國論壇秘書處今年初遭由中國政府支持的黑客組織網攻，澳洲政府隨即派遣網絡安全專家前往斐濟協助處理。中國外交部發言人毛寧批評類似出於政治目的炮製的虛假資訊已出現很多次，旨在挑撥地區國家與華關係。（綜合報道）