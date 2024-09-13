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美國土部長：防國會再暴亂
美國11月5日舉行總統選舉，國會翌年1月6日認證結果。國土安全部長馬約爾卡斯周三宣布，會以「國家特殊安全事件」來看待國會明年認證總統選舉結果工作，防止國會山莊重演2021年1月6日暴亂事件。特勤局強調，將與聯邦、州及地方夥伴合作，致力制訂及實施一項全面綜合安全計劃。（綜合報道）
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