美雙航母部署中東結束 羅斯福號前往印太

【本報綜合報道】伊朗揚言直接打擊以色列，報復哈馬斯領袖哈尼亞在德黑蘭遇刺身亡，美國加強在中東的軍事部署協防以色列，包括增派林肯號航母打擊群到區內，與原已部署區內的羅斯福號航母打擊群形成「雙航母」局面震懾伊朗。知情美國官員透露，中東雙航母部署結束，羅斯福號已離開中東，將於當日抵達印太司令部責任區。

以軍空襲加薩中部學校18死 羅斯福號和隸屬羅斯福號打擊群的神盾驅逐艦丹尼爾‧井上號昨日到達印太司令部區域，打擊群的另一艘神盾驅逐艦羅素號亦已離開中東，目前在南海行動。林肯號打擊群目前位於阿曼灣，東地中海亦部署了數艘美軍軍艦，上月調動到中東的俄亥俄級核潛艇喬治亞號及另外兩艘驅逐艦則位處紅海。

以色列國防軍在周三空襲加薩地帶中部努塞拉特的一間學校，造成至少18人死亡，包括6名聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）的職員。

另一邊廂，哈馬斯願意根據美國之前的提議，與以色列在加薩立即實施停火，前提是各方不再提出新的停火條件。根據拜登政府的協議框架，以巴一開始將停戰6周，哈馬斯以扣押的以色列人質交換被以色列囚禁的巴勒斯坦囚犯，並讓人道救援進入加薩地區。