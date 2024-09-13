李強晤沙特王儲 擴大合作
【本報綜合報道】中國國務院總理李強周三下午在沙特阿拉伯利雅得與王儲兼首相穆罕默德‧薩勒曼舉行會談，並共同主持召開中國－沙特高級別聯合委員會第4次會議。李強同日結束對沙特的訪問，乘坐包機轉抵阿聯酋阿布扎比訪問。
與穆罕默德‧薩勒曼會面期間，李強指中方把發展對沙特的關係置於中國外交全局，特別是中東外交的優先方向，願同沙特堅定相互支持、相互成就，堅定把彼此發展看作重要機遇，進一步發揮高級別聯合委員會機制作用，推動兩國關係實現新的更大發展，不斷增進兩國人民福祉。他指，雙方要進一步擴大雙邊貿易規模，深化油氣、石化、基礎設施建設等傳統領域合作，拓展新能源、訊息通訊、數字經濟、綠色經濟等新興領域合作，鼓勵本國企業赴對方國家投資興業，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定。中方支持沙特在國際地區事務中發揮更大作用，願加強多邊協調，促進亞洲國家團結。
沙特稱立場相近
穆罕默德表示，沙中兩國友好交往歷史悠久，在兩國元首戰略引領下，兩國關係保持高水平發展，是可以相互依靠的全面戰略夥伴。沙特期待進一步同中方密切高層往來，發揮好高級別聯合委員會機制作用，加強發展戰略對接，深化能源、投資、金融、人文等領域交流合作。兩國在國際地區問題上的立場相近，肩負共同責任，沙特高度讚賞中方在巴勒斯坦問題上秉持公正立場，願同中方密切國際多邊事務協作。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：