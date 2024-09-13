伊朗首批短程彈道導彈抵俄

【本報綜合報道】美國於周二指控伊朗向俄羅斯提供短程彈道導彈，稍後用於烏克蘭戰場。美國商業雜誌《福布斯》披露，歷時兩年談判後首批200枚法塔赫360導彈在上周三經裏海運抵俄羅斯，性能稍優於烏克蘭的美國援助火箭。

共200枚 性能優於美援烏火箭 法塔赫360是一種衞星制導彈道導彈，底盤是6輪卡車。發射裝置配備2枚、3枚、4枚或6枚圓形發射筒，每個發射筒備彈一枚。俄羅斯伊斯坎德爾彈道導彈重8,400磅，射程約500公里；北韓供應俄羅斯的KN23彈道導彈重7,500磅，最大射程900公里。相反，法塔赫360重量僅1,700磅，射程最遠只有120公里。而烏軍的美製M142高機動多管火箭系統（HIMARS）主要發射M30/M31高精度制導火箭，火箭全重700磅，射程91公里。相比之下，法塔赫360的重量及射程有些微優勢。

憑藉自身重量及射程，法塔赫360在前線使用或轟炸靠近前線的烏克蘭城市十分有用。俄羅斯專欄作家科瓦連科（Alexander Kovalenko）預測，法塔赫360將用於攻擊烏克蘭蘇梅州、哈爾科夫州邊境地區，但可能不會對烏克蘭後方或戰區帶來重大影響。