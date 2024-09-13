英准烏用巡航導彈攻俄境 美暗示或跟隨助戰勝

英國《衞報》周三報道，英國政府已決定改變政策，允許烏軍使用由英方提供暴風影巡航導彈打擊俄羅斯境內目標。美國國務卿布林肯暗示美國可能會跟進，他稱：「底線就是，我們希望烏克蘭打勝仗。」

美英外長到訪基輔 英國外交大臣林德偉與布林肯周三罕有一起訪問基輔，布林肯指美國由俄烏戰事開打就願意按戰場變化調整政策，並會持續做法，他及林德偉會向本國領袖報告與澤連斯基會面內容。

《衞報》引述知情英國官員指出，英國已經決定讓烏克蘭使用暴風影導彈打擊俄羅斯境內目標，不過，預料首相施紀賢會晤美國總統拜登前不會作出宣布。

美國同意向烏克蘭提供額外援助，其中3.25億美元（約25.4億港元）與能源支援有關，餘下3.92億美元（約30.6億港元）則與提供人道主義支援有關。林德偉則指，伊朗向俄羅斯交付彈道導彈改變英美戰略思維，是重大及危險升級，可見俄羅斯、伊朗及北韓組成新軸心，並敦促中國「不要把自己的命運扔到這些背叛者中」。

林德偉續指不會公開私下討論內容，以免令俄羅斯總統普京能取得優勢，同時指摘普京攻烏是帝國主義及法西斯主義。林德偉宣布只要俄烏戰爭未停，英國將每年提供30億英鎊（約305.4億港元）軍事援助。

克宮稱將適當回應 在第四屆克里米亞平台記者會上，烏克蘭總統澤連斯基呼籲英美兩國作出「強力決定」，允許他在俄羅斯領土縱深使用遠程導彈，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫周三表示，相信華府已批准烏軍使用美國提供遠程武器打擊俄方境內目標，傳媒目前展開資訊任務來正式化已作出決定。他警告，如西方國家放寬烏軍使用遠程武器限制，俄方將採取適當回應。

普京表示，俄羅斯在鈾、鈦、鎳等戰略原料儲備方面處於領先地位，由於西方制裁限制了鑽石等俄羅斯商品出口，也許俄方也應該考慮限制措施。本報綜合報道