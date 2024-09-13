去年逾768萬對新人結婚 內地近10載首現加增

2022年仍受疫情尾聲影響 民政部近日發表統計公報顯示，去年全年依法辦理結婚登記768.2萬對，比前年增長12.4%。結婚率為0.54%，比上年增長0.6個千分點。去年結婚人數為近10年來首次回升，且超過了2021年的結婚人數（764.3萬對）。

去年結婚人口中，25至29歲年齡段結婚人數最多，佔比達到38%，自2013年開始，連續11年成為佔比最高的年齡段。此外，去年結婚人口中，20至24歲年齡段佔比為13.8%，30至34歲年齡段佔比為21.1%。

民政部提出多項改革 專家分析稱，2023年結婚人數增幅超過一成，幅度比較大，主要原因是2022年尤其是第四季度受疫情等因素影響，一部分人延遲到去年才結婚。同時，近年結婚登記場所愈來愈多樣化，一些地方把婚姻登記中心開進公園、旅遊景區、商務等場所，為婚姻登記提供方便。

民政部上月12日發布關於《婚姻登記條例（修訂草案徵求意見稿）》的公開徵求意見通知。意見稿中提出了多項改革措施，包括婚姻登記取消戶口簿等。隨着經濟社會快速發展，人口流動性增加，愈來愈多人選擇在異地工作和生活，回戶籍地辦理婚姻登記增加了額外負擔。

民政部有關司局負責人曾表示，修訂《婚姻登記條例》取消當事人需要出具戶口簿的規定，主要是從人口流動客觀規律出發，對於長期在非戶籍地工作的人們來說，進行婚姻登記更加方便。同時，一些對婚姻登記地比如相遇地、初戀地、定情地、上學地、創業地等情有獨鍾的個性化婚姻登記需求也能得到滿足。本報綜合報道