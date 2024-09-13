無人機現身天津機場 影響69航班升降

【本報綜合報道】天津濱海國際機場周三晚7時33分因無人機導致的公共安全原因，航班起降受影響，機場啟動大面積航班延誤聯合應急處置預案黃色等級響應。截至當晚11時，29架次航班延誤，8架次取消，有32架次備降外場，影響逾3,000名旅客出行。

逾3000客受阻

周三晚陸續有網民發布消息稱，濱海機場出現航班大面積無法起降的情況，疑因機場受到無人機影響。李女士當日下午搭飛機從烏魯木齊返回天津，原定晚上9時多降落濱海機場，但準備降落前不久，空乘人員通知旅客需備降北京大興機場，她當時已看到「天津之眼」摩天輪，但最終要到大興機場等待消息。魏女士原計劃搭當晚飛機從重慶飛往天津，但因天津機場無法降落，飛機只能滑回，繼續在重慶等待。