柯文哲捲弊案 檢方查家族不明金流

【本報綜合報道】台灣民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉京華城改建弊案，為調查其家族的不明金流，檢廉調周三赴多間銀行查閱保險箱、保險室租用紀錄，並同步扣查上百萬元新台幣。台北地檢署昨日二度提訊台北前副市長彭振聲，並以證人傳喚台北市前都發局長林洲民作證，釐清彭與柯圖利威京集團的事證。

檢調單位周三前往第一銀行等數間官股銀行分行，調閱保險箱、保險室租用紀錄，清查對象包括柯文哲和其妻子陳佩琪，以及3名子女柯傅堯、柯傅瑄、柯傅蓉，還有相關親友以及同案被告等。檢調人員扣查一個神秘保險箱，內有上百萬元新台幣現金，但保險箱所有人身份仍待釐清。彭振聲周四身穿深色囚服，在法警押解下進入地檢署，未回應媒體詢問。檢方另在北檢第二辦公室傳喚林洲民，已是第二次傳喚他作證。

前外交官料美或干預 民眾黨緊急應變小組共同召集人黃國昌透露，日前美國在台協會曾與民眾黨溝通聯繫。台灣前駐新西蘭前代表介文汲在政論節目怒批京華城案檢調實在辦得荒腔走板，如繼續囂張下去美國在台協會肯定會出手干預。